Viabilità Roma Regione Lazio del 09-02-2020 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 9 FEBBRAIO 2020 ORE 12:20 MARCO CILUFFO
BUONGIORNO BEN TROVATI A QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
AL MOMENTO TRAFFICO REGOLARE SULLE MAGGIORI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO E SUL RACCORDO CIRCOLAZIONE AGEVOLATA DALLA DOMENICA ECOLOGICA
STOP IN FASCIA VERDE DALLE ORE 7.30-12.30 E 16.30-20.30 PER LE CATEGORIE PIU’ INQUINANTI DIESEL FINO A EURO 4
E BENZINA FINO A EURO 3
AVRANNO COMUNQUE IL VIA LIBERA LE AUTO A BENZINA EURO 6.
RICORDIAMO CHE IL PROVVEDIMENTO E’ ATTIVO ANCHE NEI COMUNI DI FROSINONE ALATRI ANAGNI CASSINO CECCANO FERENTINO E SORA
DISAGI SULLA VIA NETTUNENSE ALTEZZA CAMPO DI CARNE, AL MOMENTO STRADA CHIUSA NEI DUE SENSI A SEGUITO DI UN GRAVE INCIDENTE AVVENUTO NELLA MATTINATA SI CONSIGLIA PERCORSI ALTERNATIVI
TROVIAMO CODE SULLA VIA CASILINA ALTEZZA QUARTIERE FINOCCHIO IN ENTRAMBRE LE DIREZIONI
SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E RACCORDO IN DIREZIONE DELLACAPITALE
ANCHE SULLA VIA APPIA RALLENTAMENTI NEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE ALBANO E ARICCIA
CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO
LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA NAPOLI CIRCOLAZIONE RALLENTATA PER UN INCONVENIENTE TECNICO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE A NAPOLI
PER I TRENI IN VIAGGIO SI REGISTRANO RITARDI FINO A 25 MINUTI.
DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITA’ AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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