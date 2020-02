Viabilità Roma Regione Lazio del 09-02-2020 ore 13:30

VIABILITÀ DEL 9 FEBBRAIO 2020 ORE 13:20 MARCO CILUFFO

BUONGIORNO BEN TROVATI A QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

INIZIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA ALTEZZA USCITA APPIA

SEMPRE CODE SULLA VIA OSTIENSE ALTEZZA OSTIA ANTICA

E SULLA COLOMBO CODE A TRATTI TRA VIA DI MALEFEDE E VIA DI MACCHIA SAPONARA TUTTO IN DIREZIONE OSTIA

ANCORA DISAGI SULLA VIA NETTUNENSE ALTEZZA CAMPO DI CARNE, AL MOMENTO STRADA CHIUSA NEI DUE SENSI A SEGUITO DI UN GRAVE INCIDENTE AVVENUTO NELLA MATTINATA SI CONSIGLIA PERCORSI ALTERNATIVI

TROVIAMO CODE SULLA VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO IN ENTRAMBRE LE DIREZIONI

SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE IN DIREZIONE DEL CENTRO

E SULLA VIA APPIA TRAFFICO RALLENTATO NEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE ALBANO E ARICCIA

INFINE RICORDIAMO CHE OGGI E’ IN PROGRAMMA LA SECONDA DOMENICA ECOLOGICA. STOP IN FASCIA VERDE A ROMA DALLE ORE 7.30-12.30 E 16.30-20.30 PER LE CATEGORIE PIU’ INQUINANTI DIESEL FINO A EURO 4

E BENZINA FINO A EURO 3

AVRANNO COMUNQUE IL VIA LIBERA LE AUTO A BENZINA EURO 6.

RICORDIAMO CHE IL PROVVEDIMENTO E’ ATTIVO ANCHE NEI COMUNI DI FROSINONE ALATRI ANAGNI CASSINO CECCANO FERENTINO E SORA

CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO

LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA NAPOLI CIRCOLAZIONE RALLENTATA PER UN INCONVENIENTE TECNICO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE A NAPOLI

PER I TRENI IN VIAGGIO SI REGISTRANO RITARDI FINO A 25 MINUTI.

DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITA’ AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.

Servizio fornito da Astral