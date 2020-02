Viabilità Roma Regione Lazio del 09-02-2020 ore 15:30

VIABILITÀ 9 FEBBRAIO 2020 ORE 15.20 VALERIA VERNINI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E A UTOSTRADE DEL TERRITORIO ECCETTO QUALCHE RALLENTAMENTO SU VIA DI VERMICINO TRA VIA ENRICO FERMI E VIA GROTTI DAMA ANCHE A CAUSA DI LAVORI NEI DUE SENSI

SU VIA APPIA SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI FRATTOCHHIE IN DIREZIONE DI ROMA

SPOSTIAMOCI NEL CENTRO URBANO DI ARICCIA,CODE SU VIA APPIA, VIA LARGO PORTA NAPOLETANA , VIA DELL’UCCELLIERA E SR 218 VIA ROCCA DI PAPA IN DIREZIONE DEL CENTRO URBANO

SITUAZIONE ANALOGA NEL COMUNE DI TIVOLI ,CODE PER TRAFFICO INTENSO SU VIALE ROMA TRA VIA ACQUAREGNA E VIA PONTE GREGORIANO NELLE DUE DIREZIONI

INFINE RICORDIAMO CHE OGGI E’ IN CORSO LA SECONDA DOMENICA ECOLOGICA DEL 2020. LO STOP IN FASCIA VERDE A ROMA RIPRENDERA’ ALLE ORE 16.30 FINO ALLE ORE 20.30 PER LE CATEGORIE PIU’ INQUINANTI DIESEL FINO A EURO 6

E BENZINA PRECEDENTI EURO 6

RICORDIAMO CHE IL PROVVEDIMENTO E’ ATTIVO ANCHE NEI COMUNI DI FROSINONE ALATRI,, ANAGNI, CASSINO ,CECCANO, FERENTINO E SORA

DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral