Viabilità Roma Regione Lazio del 09-02-2020 ore 16:30

VIABILITÀ 9 FEBBRAIO 2020 ORE 16.20 VALERIA VERNINI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E A UTOSTRADE DEL TERRITORIO ECCETTO CODE PER INCIDENTE SU VIA NETTUNO VELLETRI TRA VIA PONTINA E VIA TRE CANCELLI PISCINA NELLE DUE DIREZIONI

SU VIA APPIA SI STA IN CODATRA ALBANO LAZIALE E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE DI ROMA

MENTRE SU VIA DEI LAGHI CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA VIA APPIA E VIA MURA DEUI FRANCESI

SPOSTIAMOCI NEL CENTRO URBANO DI TIVOLI DOVE E’ IN CORSO LO SVOLGIMENTO DEL CARNEVALE , CON RIPERCUSSIONI SULLA VIABILITA’ SU VIA ACQUAREGNA, VIA EMPOLITANA, VIALE ROMA, VIALE TRIESTE E VIALE TOMEI IN ENTRATA E IN USCITA DAL CENTRO URBANO

ANDIAMO A CAPRANICA DOVE HA INZIO OGGI IL CARNEVALE CAPRANICHESE 2020 FINO ALLE ORE 20.00 PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO SONO PREVISTI DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER CONSENTIRE IL PASSAGGIO DELLE MASCHERE SU VIA KENNEDY IN DIVERSE STRADE DEL CENTRO CITTADINO. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA

INFINE RICORDIAMO CHE OGGI E’ IN CORSO LA SECONDA DOMENICA ECOLOGICA DEL 2020. LO STOP IN FASCIA VERDE A ROMA RIPRENDERA’ ALLE ORE 16.30 FINO ALLE ORE 20.30 PER LE CATEGORIE PIU’ INQUINANTI DIESEL FINO A EURO 6

E BENZINA PRECEDENTI EURO 6

RICORDIAMO CHE IL PROVVEDIMENTO E’ ATTIVO ANCHE NEI COMUNI DI FROSINONE ALATRI, ANAGNI, CASSINO ,CECCANO, FERENTINO E SORA

DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral