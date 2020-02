Viabilità Roma Regione Lazio del 09-02-2020 ore 17:30

VIABILITÀ 9 FEBBRAIO 2020 ORE 17.20 VALERIA VERNINI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

PARTIAMO DAL RACCORDO , IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD

SPOSTIAMOCI SU VIA NETTUNO VELLETRI TRA VIA PONTINA E VIA TRE CANCELLI PISCINA DOVE PERMANGONO CODE A SEGUITO DI UN PRECEDENTE INCIDENTE NELLE DUE DIREZIONI

SU VIA NETTUNENSE INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DI CAMPO DI CARNE TRA VIA PANTANELLE E VIA GENIO CIVILE IN DIREZIONE DI APRILIA

RIMANIAMO SU VIA NETTUNENSE, SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI PAVONA ,INTERSEZIONE CON VIA DEL MARE IN DIREZIONE DI FRATTOCCHIE

MENTRE SU VIA APPIA PERMANGONO CODE TRA ARICCIA E ALBANO LAZIALE NELLE DUE DIREZIONI E A SEGUIRE TRA VIA ERCOLANO E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE DI ROMA

SPOSTIAMOCI SU VIA CASILINA CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E TORRE GAIA NEI DUE SENSI

MENTRE SU VIA APPIA SI STA IN CODA TRA COLEL MONFORTANI E VIA DI TORRENOVA NELLE DUE DIREZIONI ANCHE A CAUSA DI INCIDENTE

INFINE RICORDIAMO CHE OGGI E’ IN CORSO LA SECONDA DOMENICA ECOLOGICA DEL 2020 IN FASCIA VERDE A ROMA FINO ALLE ORE 20.30 PER LE CATEGORIE PIU’ INQUINANTI DIESEL FINO A EURO 6 E BENZINA PRECEDENTI EURO 6.

NELLE STESSE FASCE ORARIE ANCHE A CIAMPINO E’ PREVISTO IL BLOCCO ECOLIGICO PER I DIESEL FINO A EURO 4 E BENZINA FINO A EURO 3 SEMPRE NELLA FASCIA VERDE.

RICORDIAMO CHE IL PROVVEDIMENTO E’ ATTIVO ANCHE NEI COMUNI DI FROSINONE ALATRI, ANAGNI, CASSINO ,CECCANO, FERENTINO E SORA FINO ALLE ORE 18 DOVE IL BLOCCO E’ PER TUTTI I VEICOLI DIESEL E BENIZNA ,ESENTI SOLO I VEICOLI ELETTRICI

DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

