Viabilità Roma Regione Lazio del 09-02-2020 ore 18:30

PARTIAMO CON IL RACCORDO, IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E DIRMAZIONE ROMA SUD MENTRE IN INTERNA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA TIBURTINA

SULL’A1 DIRAMAZIONE ROMA SUD,SI STA IN CODA TRA TORRENOVA E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

MENTRE SULL’A1 FIRENZE ROMA CODE A CAUSA DI INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI PONZANO ROMANO IN DIREZIONE DI FIRENZE

RALLENTAMENTI SU VIA PONTINA, TRA VIA DI TRIGORIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI EUR

SU VIA APPIA SI STA IN CODA TRA AEROPORTO DI CIAMPINO E RAMPA DI IMMISSIONE SUL RACCORDO IN ESTERNA

SPOSTIAMOCI SU VIA DI VERMICINO CODE IN AUMENTO TRA VIA ENRICO FERMI E VIA GROTTTI DAMA ANCHE PER LAVORI NELLE DUE DIREZIONI

ANDIAMO NEL CENTRO URBANO DI RONCIGLIONE DOVE E’ IN CORSO IL CARNEVALE 2020 CON CONSEGUENTI MODIFICHE E RIPERCUSSIONI ALLA VIABILITA’ COME SU VIA CASSIA CIMINA DOVE TROVIAMO INCOLONNAMENTI TRA VIALE 5 GIUGNO E VIA DELLE CARTIERE NELLE DUE DIREZIONI

INFINE RICORDIAMO CHE E’ IN CORSO LA SECONDA DOMENICA ECOLOGICA DEL 2020 IN FASCIA VERDE A ROMA FINO ALLE ORE 20.30 PER LE CATEGORIE PIU’ INQUINANTI DIESEL FINO A EURO 6 E BENZINA PRECEDENTI EURO 6.

NELLE STESSE FASCE ORARIE ANCHE A CIAMPINO E’ PREVISTO IL BLOCCO ECOLIGICO PER I DIESEL FINO A EURO 4 E BENZINA FINO A EURO 3 SEMPRE NELLA FASCIA VERDE.

