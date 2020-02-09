Viabilità Roma Regione Lazio del 09-02-2020 ore 19:00
Più informazioni su
VIABILITÀ 9 FEBBRAIO 2020 ORE 18.50 VALERIA VERNINI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
ANDIAMO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO,
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD
MENTRE SULL’A1 DIRAMAZIONE ROMA SUD INCOLONNAMENTI TRA TORRENOVA E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
SULL’A1 FIRENZE ROMA PERMANGONO CODE PER UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E PONZANO ROMANO IN DIREZIONE DI FIRENZE
SPOSTIAMOCI SU VIA PONTINA, RALLENTAMENTI TRA VIA DI PRATICA E RACCORDO IN DIREZIONE EUR
MENTRE SU VIA APPIA CODE A TRATTI TRA AEROPORTO DI CIAMPINO E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO IN ESTERNA
INFINE RICORDIAMO CHE E’ IN CORSO LA SECONDA DOMENICA ECOLOGICA DEL 2020 IN FASCIA VERDE A ROMA FINO ALLE ORE 20.30 E’ PREVISTO IL BLOCCO PER LE CATEGORIE PIU’ INQUINANTI DIESEL FINO A EURO 6 E BENZINA PRECEDENTI EURO 6.
NELLE STESSE FASCE ORARIE ANCHE A CIAMPINO E’ PREVISTO IL BLOCCO ECOLIGICO PER I DIESEL FINO A EURO 4 E BENZINA FINO A EURO 3 SEMPRE NELLA FASCIA VERDE.
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral