Viabilità Roma Regione Lazio del 09-02-2020 ore 19:30
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VIABILITÀ 9 FEBBRAIO 2020 ORE 19.20 VALERIA VERNINI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L ’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO ECCETTO SULL’A1 DIRAMAZIONE ROMA SUD DOVE PERMANGONO INCOLONNAMENTI TRA TORRENOVA E RACCORDO IN DIREZIONE DEL RACCORDO
SU VIA PONTINA, CODE TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DELL’EUR
SPOSTIAMOCI SU VIA DI VERMICINO, CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA VIA ENRICO FERMI E VIA GROTTI DAMA ANCHE PER LAVORI
RICORDIAMO CHE A CAUSA DELLE CONDIZIONI METEREOLOGICHE AVVERSE
E’ CHIUSA LA SP 10 TURISTICA DEL TERMINILLO TRA IL KM 11 E IL KM 18 TRA FONTENOVA E MONTE TERMINILLO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
PRESTARE ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI SUL POSTO
SPOSTIAMOCI NEL CENTRO URBANO DI RONCIGLIONE DOVE E’ IN CORSO IL CARNEVALE 2020 CON CONSEGUENTI MODIFICHE E RIPERCUSSIONI ALLA VIABILITA’ COME SU VIA CASSIA CIMINA DOVE TROVIAMO INCOLONNAMENTI TRA VIALE 5 GIUGNO E VIA DELLE CARTIERE NELLE DUE DIREZIONI
TERMINIAMO CON IL BLOCCO ECOLOGICO IN CORSO A ROMA N FASCIA VERDE A ROMA FINO ALLE ORE 20.30 PER LE CATEGORIE PIU’ INQUINANTI DIESEL FINO A EURO 6 E BENZINA PRECEDENTI EURO 6.
NELLE STESSE FASCE ORARIE ANCHE A CIAMPINO E’ PREVISTO IL BLOCCO ECOLIGICO PER I DIESEL FINO A EURO 4 E BENZINA FINO A EURO 3 SEMPRE NELLA FASCIA VERDE.
ERA L’ULTIMA NOTIZIA, DA VALERIA VERNINI PER OGGI È TUTTO, L’INFOMOBILITA’ AUGURA UN BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA.
IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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