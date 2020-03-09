Viabilità Roma Regione Lazio del 09-03-2020 ore 08:15
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VIABILITÀ DEL 9 MARZOO 2020 ORE 08.05 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO, IL TRAFFICO SI VA INTENSIFICANDO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLA CITTA’, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, IN ESTERNA TRA ROMA TERAMO E TIBURTINA;
SULLA STESSA ROMA TERAMO INCOLONNAMENTI LUNGO IL TRATTO URBANO, A PARTIRE DAL BIVIO PER VIA FIORENTINI FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO;
CI SPOSTIAMO SULL’AURELIA, DOVE PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CON CARREGGIATA RIDOTTA NEI PRESSI DEL KM 9 CI SONO CODE A PARTIRE DAL RACCORDO FINO AL BIVIO PER VIA AURELIA ANTICA;
SEMPRE IN ENTRATA VERSO ROMA CODE SULLA FLAMINIA, TRA IL RACCORDO E VIA DUE PONTI, E SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE;
IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: PER LAVORI DI MANUTENZIONE NELLA STAZIONE DI LATINA, SULLA LINEA FL7 ROMA NAPOLI VIA FORMIA FINO AL PROSSIMO 10 APRILE LE CORSE DEI TRENI POTRANNO SUBIRE MODIFICHE DI ORARIO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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