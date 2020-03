Viabilità Roma Regione Lazio del 09-03-2020 ore 08:45

VIABILITÀ DEL 9 MARZOO 2020 ORE 08.35 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

NON CI SONO SEGNALAZIONI DI RILIEVO, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA;

QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, TRA LE USCITE PRENESTINA E TIBURTINA;

RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, A PARTIRE DAL BIVIO PER VIA FIORENTINI FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO;

CI SPOSTIAMO SULL’AURELIA, DOVE PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CON CARREGGIATA RIDOTTA NEI PRESSI DEL KM 9 CI SONO CODE A PARTIRE DAL RACCORDO FINO AL BIVIO PER VIA AURELIA ANTICA;

SEMPRE IN ENTRATA VERSO ROMA SEGNALIAMO INFINE CODE SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE;

IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: DA OGGI E FINO AL PROSSIMO 10 APRILE, PER LAVORI DI MANUTENZIONE NELLA STAZIONE DI LATINA, SULLA LINEA FL7 ROMA NAPOLI VIA FORMIA LE CORSE DEI TRENI POTRANNO SUBIRE MODIFICHE DI ORARIO.

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI

Servizio fornito da Astral