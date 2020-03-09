Viabilità Roma Regione Lazio del 09-03-2020 ore 09:15
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VIABILITÀ DEL 9 MARZO 2020 ORE 09.05 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
CIRCOLAZIONE NELLA NORMA, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI PROBLEMI;
QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, TRA LE USCITE PRENESTINA E TIBURTINA;
SULL’AURELIA, PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CON CARREGGIATA RIDOTTA NEI PRESSI DEL KM 9 CI SONO RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO, CON CODE A PARTIRE DAL RACCORDO FINO AL BIVIO PER VIA AURELIA ANTICA IN DIREZIONE DEL CENTRO;
SEMPRE IN ENTRATA VERSO ROMA SEGNALIAMO INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA, TRA IL RACCORDO E VIA DUE PONTI;
IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA E’ INIZIATA LA SECONDA FASE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO CON LA LINEA C TRA LE STAZIONI COLOSSEO E FORI IMPERIALI: FINO AL PROSSIMO 6 AGOSTO L’ULTIMA CORSA NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO – LAURENTINA PARTIRA’ ALLE 21; FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO SARA’ ATTIVA LA LINEA BUS SOSTITUTIVA MB; SERVIZIO REGOLARE NELLE TRATTE CASTRO PRETORIO – REBIBBIA E CASTRO PRETORIO – JONIO;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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