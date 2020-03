Viabilità Roma Regione Lazio del 09-03-2020 ore 09:45

VIABILITÀ DEL 9 MARZO 2020 ORE 09.35 GIANGUIDO LOMBARDI

UN INCIDENTE STA CREANDO DISAGI SULLA SALARIA: AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO TRA SANTA COLOMBA E SETTEBAGNI NELLE DUE DIREZIONI; SUL TRATTO INTERESSATO SI TRANSITA CON SENSO UNICO ALTERNATO;

CI SPOSTIAMO SULL’AURELIA, DOVE PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CON CARREGGIATA RIDOTTA NEI PRESSI DEL KM 9 CI SONO RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO, CON CODE A PARTIRE DAL RACCORDO FINO AL BIVIO PER VIA AURELIA ANTICA IN DIREZIONE DEL CENTRO;

CIRCOLAZIONE NELLA NORMA, PER IL RESTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI PROBLEMI;

IN CHIUSURA I CANTIERI ATTIVI: SUL RACCORDO DELLA STRADA REGIONALE DI FIUGGI SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE A CURA DI ASTRAL SPA: GLI INTERVENTI SI SVOLGONO IN FASCIA ORARIA TRA LE 8 E LE 19 DAL KM 0 AL KM 18+500 NEL TERRITORIO COMUNALE DI ANAGNI, ACUTO E FIUGGI; ATTIVA CHIUSURA DELLE CORSIE DI MARCIA IN TRATTI SALTUARI E SENSO UNICO ALTERNATO, SI INVITA A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.

