Viabilità Roma Regione Lazio del 09-03-2020 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 9 MARZO 2020 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA RESTANO DISAGI SULLA SALARIA: AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO CON INCOLONNAMENTI TRA SANTA COLOMBA E SETTEBAGNI NELLE DUE DIREZIONI; SUL TRATTO INTERESSATO SI TRANSITA CON SENSO UNICO ALTERNATO;

CI SPOSTIAMO SULL’AURELIA, DOVE PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CON CARREGGIATA RIDOTTA NEI PRESSI DEL KM 9 CI SONO RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO, CON CODE A PARTIRE DAL RACCORDO FINO AL BIVIO PER VIA AURELIA ANTICA IN DIREZIONE DEL CENTRO;

IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA E’ INIZIATA LA SECONDA FASE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO CON LA LINEA C TRA LE STAZIONI COLOSSEO E FORI IMPERIALI: L’ULTIMA CORSA NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO – LAURENTINA PARTIRA’ ALLE 21; FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO SARA’ ATTIVA LA LINEA BUS SOSTITUTIVA MB; SERVIZIO REGOLARE NELLE TRATTE CASTRO PRETORIO – REBIBBIA E CASTRO PRETORIO – JONIO;

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI

Servizio fornito da Astral