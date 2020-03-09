Viabilità Roma Regione Lazio del 09-03-2020 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 9 MARZO 2020 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA SALARIA SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA SANTA COLOMBA E SETTEBAGNI; RESTANO TUTTAVIA DISAGI SUL TRATTO INTERESSATO, CON INCOLONNAMENTI NELLE DUE DIREZIONI;
TRAFFICO CHE RESTA RALLENTATO ANCHE SULL’AURELIA TRA IL RACCORDO E VIA AURELIA ANTICA, QUI PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CON CARREGGIATA RIDOTTA;
IN CHIUSURA I CANTIERI ATTIVI: SUL RACCORDO DELLA STRADA REGIONALE DI FIUGGI SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE A CURA DI ASTRAL SPA: GLI INTERVENTI SI SVOLGONO IN FASCIA ORARIA TRA LE 8 E LE 19 DAL KM 0 AL KM 18+500 NEL TERRITORIO COMUNALE DI ANAGNI, ACUTO E FIUGGI; ATTIVA CHIUSURA DELLE CORSIE DI MARCIA IN TRATTI SALTUARI E SENSO UNICO ALTERNATO, SI INVITA A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral