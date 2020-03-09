Viabilità Roma Regione Lazio del 09-03-2020 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 9 MARZO 2020 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA SALARIA SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA SANTA COLOMBA E SETTEBAGNI; SUL TRATTO INTERESSATO PERMANGONO CODE RESIDUE NELLE DUE DIREZIONI;
TRAFFICO CHE RESTA RALLENTATO ANCHE SULL’AURELIA TRA IL RACCORDO E VIA AURELIA ANTICA IN DIREZIONE DEL CENTRO, QUI PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CON CARREGGIATA RIDOTTA;
IN CHIUSURA I CANTIERI ATTIVI: SULLA STRADA REGIONALE DELLA VANDRA, A SEGUITO DI FRANE ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO CON DIVIETO DI TRANSITO PER I MEZZI PESANTI E LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 KM7H NEI PRESSI DEL COMUNE DI SAN BIAGIO SARACINISCO, SI INVITA QUINDI A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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