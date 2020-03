Viabilità Roma Regione Lazio del 09-03-2020 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 9 MARZO 2020 ORE 15.20 ALESSIO CONTI

TRAFFICO SCORREVOLE SULLA RETE VIARIA PRINCIPALE DELLA REGIONE

SI REGISTRANO BREVI CODE SULL APONTINA TRA POMEZIA E MONTE D’ORO VERSO ROMA, PER LAVOPRI A CURA DI ANAS

TRAFFICO INMTENSO ANCHE SULLA SALARIA TRA SETTEBAGNI E MONTEROTONDO IN DIREZIONE RIETI.

RALLENTAMENTI SULLA STATALE UMBRO LAZIALE A VITERBO TRA BAGNI DI VITERBO E TARQUINIA IN DIREZIONE DEL MARE.

INFINE ATTENZIONE NELLA ZONA DI RIETI SULLA TERNANA: CIS ONO CODE PER INCIDENTE TRA VIA CASALE DELLE MONACGHE E VIA TORRETTA IN DIREZIONE DI RIETI

