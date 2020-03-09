Viabilità Roma Regione Lazio del 09-03-2020 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 9 MARZO 2020 ORE 16.20 ALESSIO CONTI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
IN REDAZIONE ALESSIO CONTI
APRIMO CON ROMA, SUL RACCORDO CI SONO CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ARDEATINA E APPIA ALL’INTERNO DELLA GALLERIA.
SI REGISTRANO CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO.
CODE A TRATTI NELLE DUE DIREZIONI ANCHE SULLA COLOMBO TRA PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO E VIA DI MACCHIA SAPONARA.
PER IL TRASPORTO PUBBLICO MODIFICATO SERVIZIO SULLA FERROVIA ROMA LIDO.
SOPPRESSI TRENI ANCHE SULLA TRATTA URBANA DELLA LINEA ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO.
IN PROVINCIA DI FROSINONE, CODE PER LAVORI DI ASTRAL SPASUL RACCORDO DI FIUGGI TRA LO GALLERIA MONTE PORCIANO E LO SVINCOLO DI ACUTO
CI SPOSTIAMO NEL REATINO: CHIUSA PER FRANA LA PROVINCIALE 54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 1 E 7 NEL COMUNE DI TORRI IN SABINA.
CHIUSA ANCHE LA PROVINCIALE 10 TURISTICA DEL TERMINILLO A CAUSA DELLA PRESENZA DI NEVE TRA FONTENOVA E RIALTO.
INFINE UN INVITO IMPORTANTE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DEL VIRUS COVID-19: LIMITATE GLI SPOSTAMENTI SOLO PER CAUSE DI STRETTA NECESSITÀ.
DA ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, A Più TARDI
Servizio fornito da Astral