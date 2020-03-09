Viabilità Roma Regione Lazio del 09-03-2020 ore 17:45
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VIABILITÀ DEL 9 MARZO 2020 ORE 17.35 ALESSIO CONTI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
IN REDAZIONE ALESSIO CONTI
APRIMO CON ROMA, SUL RACCORDO CI SONO CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E APPIA,
CHIUSE LE CORSIE DI MARCIA LENTA E DI EMERGENZA ALL’INTERNO DELLA GALLERIA APPIA.
IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE CENTRALE DEL ALTTE E ROMA TERAMO
PER TRAFFICO INTENSO CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA FIORENTINI E TORCERVARA VERSO IL RACCORDO
SI REGISTRANO CODE A TRATTI SULLA CSALARIA TRA SETTEBAGNI E MONTEROTONDO IN DIREZIONE DI RIETI
NELLA ZONA DEI CASTELLI CODE SULLA NETTUNENSE TRA PAVONA E FRATOCHCHE NELLE DUE DIREZIONI E ALL’ALTEZZA DI CECCHINA IN DIREZIONE DI ALBANO
PER IL TRASPORTO PUBBLICO MODIFICATO SERVIZIO SULLA FERROVIA ROMA LIDO.
SOPPRESSI TRENI ANCHE SULLA TRATTA URBANA DELLA LINEA ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO.
IN PROVINCIA DI FROSINONE, CODE PER LAVORI DI ASTRAL SPA SUL RACCORDO DI FIUGGI TRA LA GALLERIA MONTE PORCIANO E LO SVINCOLO DI ACUTO
CI SPOSTIAMO NEL REATINO: CHIUSA PER FRANA LA PROVINCIALE 54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 1 E 7 NEL COMUNE DI TORRI IN SABINA.
CHIUSA ANCHE LA PROVINCIALE 10 TURISTICA DEL TERMINILLO A CAUSA DELLA PRESENZA DI NEVE TRA FONTENOVA E RIALTO.
INFINE VISTA L’EMERGENZA LEGATA AL VIRUS COVID-19 E ALL’ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO DELL’8 MARZO:
UN INVITO IMPORTANTE A LIMITARE GLI SPOSTAMENTI SOLO PER CAUSE DI STRETTA NECESSITÀ.
CHI INVECE è PROVENIENTE DALLE ZONE ROSSE HA L’OBBLIGO DI RESTARE IN CASA E CONTATTARE IL NUMERO VERDE 800.118.800
DA ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO A Più TARDI
Servizio fornito da Astral