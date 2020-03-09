Viabilità Roma Regione Lazio del 09-03-2020 ore 18:15
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VIABILITÀ DEL 9 MARZO 2020 ORE 18.05 ALESSIO CONTI
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
IN REDAZIONE ALESSIO CONTI
SUL RACCORDO ANULARE CI SONO ANCORA LUNGHE CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E APPIA,
CHIUSE LE CORSIE DI MARCIA LENTA E DI EMERGENZA ALL’INTERNO DELLA GALLERIA APPIA.
IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE CENTRALE DEL ALTTE E ROMA TERAMO
PER TRAFFICO INTENSO CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA FIORENTINI E TORCERVARA VERSO IL RACCORDO
TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA PALOMBARESE TRA COLLEVERDE E SANTA LUCIA.
CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI
NELLA ZONA DEI CASTELLI CODE SULLA NETTUNENSE TRA PAVONA E FRATOCHCHE NELLE DUE DIREZIONI E ALL’ALTEZZA DI CECCHINA IN DIREZIONE DI ALBANO
PER IL TRASPORTO PUBBLICO MODIFICATO SERVIZIO SULLA FERROVIA ROMA LIDO.
SOPPRESSI TRENI ANCHE SULLA TRATTA URBANA DELLA LINEA ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO.
CI SPOSTIAMO NEL REATINO: CHIUSA PER FRANA LA PROVINCIALE 54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 1 E 7 NEL COMUNE DI TORRI IN SABINA.
CHIUSA ANCHE LA PROVINCIALE 10 TURISTICA DEL TERMINILLO A CAUSA DELLA PRESENZA DI NEVE TRA FONTENOVA E RIALTO.
INFINE VISTA L’EMERGENZA LEGATA AL VIRUS COVID-19 E ALL’ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO DELL’8 MARZO:
UN INVITO IMPORTANTE A LIMITARE GLI SPOSTAMENTI SOLO PER CAUSE DI STRETTA NECESSITÀ.
CHI INVECE è PROVENIENTE DALLE ZONE ROSSE HA L’OBBLIGO DI RESTARE IN CASA E CONTATTARE IL NUMERO VERDE 800.118.800
DA ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO A Più TARDI
Servizio fornito da Astral