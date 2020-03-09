Viabilità Roma Regione Lazio del 09-03-2020 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 9 MARZO 2020 ORE 18.35 ALESSIO CONTI
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
IN REDAZIONE ALESSIO CONTI
SUL RACCORDO ANULARE CI SONO ANCORA LUNGHE CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E APPIA,
CHIUSE LE CORSIE DI MARCIA LENTA E DI EMERGENZA ALL’INTERNO DELLA GALLERIA APPIA.
IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE NOMENTANA E ROMA TERAMO
PER TRAFFICO INTENSO CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA TOGLIATTI E TORCERVARA VERSO IL RACCORDO
TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA PALOMBARESE TRA COLLEVERDE E SANTA LUCIA.
PER IL TRASPORTO PUBBLICO MODIFICATO SERVIZIO SULLA FERROVIA ROMA LIDO.
SOPPRESSI TRENI ANCHE SULLA TRATTA URBANA DELLA LINEA ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO.
A CAUSA DELL’AGITAZIONE E DELLA CHIUSURA DI VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DEL CARCERE DI REBIBBIA, COTRAL COMUNICA CHE
LE CORSE DA ROMA A TIVOLI DEVIERANNO IL PERCORSO SU VIA PALMIRO TOGLIATTI, TRATTO URBANO DELL’A24, CON RIENTRO SULLA TIBUTINA DAL RACCORDO ANULARE.
CI SPOSTIAMO NEL REATINO: CHIUSA PER FRANA LA PROVINCIALE 54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 1 E 7 NEL COMUNE DI TORRI IN SABINA.
CHIUSA ANCHE LA PROVINCIALE 10 TURISTICA DEL TERMINILLO A CAUSA DELLA PRESENZA DI NEVE TRA FONTENOVA E RIALTO.
INFINE VISTA L’EMERGENZA LEGATA AL VIRUS COVID-19 E ALL’ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO DELL’8 MARZO:
UN INVITO IMPORTANTE A LIMITARE GLI SPOSTAMENTI SOLO PER CAUSE DI STRETTA NECESSITÀ.
CHI INVECE è PROVENIENTE DALLE ZONE ROSSE HA L’OBBLIGO DI RESTARE IN CASA E CONTATTARE IL NUMERO VERDE 800.118.800
DA ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO A Più TARDI
Servizio fornito da Astral