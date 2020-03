Viabilità Roma Regione Lazio del 09-03-2020 ore 18:45

VIABILITÀ DEL 9 MARZO 2020 ORE 18.35 ALESSIO CONTI

SUL RACCORDO ANULARE CI SONO ANCORA LUNGHE CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E APPIA,

CHIUSE LE CORSIE DI MARCIA LENTA E DI EMERGENZA ALL’INTERNO DELLA GALLERIA APPIA.

IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE NOMENTANA E ROMA TERAMO

PER TRAFFICO INTENSO CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA TOGLIATTI E TORCERVARA VERSO IL RACCORDO

TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA PALOMBARESE TRA COLLEVERDE E SANTA LUCIA.

PER IL TRASPORTO PUBBLICO MODIFICATO SERVIZIO SULLA FERROVIA ROMA LIDO.

SOPPRESSI TRENI ANCHE SULLA TRATTA URBANA DELLA LINEA ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO.

A CAUSA DELL’AGITAZIONE E DELLA CHIUSURA DI VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DEL CARCERE DI REBIBBIA, COTRAL COMUNICA CHE

LE CORSE DA ROMA A TIVOLI DEVIERANNO IL PERCORSO SU VIA PALMIRO TOGLIATTI, TRATTO URBANO DELL’A24, CON RIENTRO SULLA TIBUTINA DAL RACCORDO ANULARE.

CI SPOSTIAMO NEL REATINO: CHIUSA PER FRANA LA PROVINCIALE 54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 1 E 7 NEL COMUNE DI TORRI IN SABINA.

CHIUSA ANCHE LA PROVINCIALE 10 TURISTICA DEL TERMINILLO A CAUSA DELLA PRESENZA DI NEVE TRA FONTENOVA E RIALTO.

INFINE VISTA L’EMERGENZA LEGATA AL VIRUS COVID-19 E ALL’ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO DELL’8 MARZO:

UN INVITO IMPORTANTE A LIMITARE GLI SPOSTAMENTI SOLO PER CAUSE DI STRETTA NECESSITÀ.

CHI INVECE è PROVENIENTE DALLE ZONE ROSSE HA L’OBBLIGO DI RESTARE IN CASA E CONTATTARE IL NUMERO VERDE 800.118.800

