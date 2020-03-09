Viabilità Roma Regione Lazio del 09-03-2020 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 9 MARZO 2020 ORE 19.05 ALESSIO CONTI
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
IN REDAZIONE ALESSIO CONTI
SUL RACCORDO ANULARE RIMOSSO L’INCIDENTE IN GALLERIA APPIA. RESTANO CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA PONTINA,
IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE NOMENTANA E ROMA TERAMO
PER TRAFFICO INTENSO CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA TOGLIATTI E TORCERVARA VERSO IL RACCORDO
TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA PALOMBARESE TRA COLLEVERDE E SANTA LUCIA.
PER IL TRASPORTO PUBBLICO MODIFICATO SERVIZIO SULLA FERROVIA ROMA LIDO.
SOPPRESSI TRENI ANCHE SULLA TRATTA URBANA DELLA LINEA ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO.
A CAUSA DELL’AGITAZIONE E DELLA CHIUSURA DI VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DEL CARCERE DI REBIBBIA, COTRAL COMUNICA CHE
LE CORSE DA ROMA A TIVOLI DEVIERANNO IL PERCORSO SU VIA PALMIRO TOGLIATTI, TRATTO URBANO DELL’A24, CON RIENTRO SULLA TIBUTINA DAL RACCORDO ANULARE.
INFINE VISTA L’EMERGENZA LEGATA AL VIRUS COVID-19 E ALL’ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO DELL’8 MARZO:
UN INVITO IMPORTANTE A LIMITARE GLI SPOSTAMENTI SOLO PER CAUSE DI STRETTA NECESSITÀ.
CHI INVECE è PROVENIENTE DALLE ZONE ROSSE HA L’OBBLIGO DI RESTARE IN CASA E CONTATTARE IL NUMERO VERDE 800.118.800
A ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral