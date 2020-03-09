Viabilità Roma Regione Lazio del 09-03-2020 ore 19:45
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 9 MARZO 2020 ORE 19.35 ALESSIO CONTI
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
IN REDAZIONE ALESSIO CONTI
TRAFFICO SCORREVOLE SULLA RETE VIARIA PRINCIPALE DELLA REGIONE
SI REGISTRANO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E ARDEATINA,
TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA PALOMBARESE TRA COLLEVERDE E SANTA LUCIA.
CODE SULLA VIA DEL MARE E SULL’OSTIENSE DALL’USCITA DEL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA
RALLENTAMENTI IN DIREZIONE OSTIA ANCHE SULLA COLOMBO TRA MEZZOCAMMINO E ACILIA
PER IL TRASPORTO PUBBLICO
SOPPRESSI TRENI ANCHE SULLA TRATTA URBANA DELLA LINEA ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO.
A CAUSA DELL’AGITAZIONE E DELLA CHIUSURA DI VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DEL CARCERE DI REBIBBIA, COTRAL COMUNICA CHE
LE CORSE DA ROMA A TIVOLI DEVIERANNO IL PERCORSO SU VIA PALMIRO TOGLIATTI, TRATTO URBANO DELL’A24, CON RIENTRO SULLA TIBUTINA DAL RACCORDO ANULARE.
INFINE VISTA L’EMERGENZA LEGATA AL VIRUS COVID-19 E ALL’ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO DELL’8 MARZO:
UN INVITO IMPORTANTE A LIMITARE GLI SPOSTAMENTI SOLO PER CAUSE DI STRETTA NECESSITÀ.
CHI INVECE è PROVENIENTE DALLE ZONE ROSSE HA L’OBBLIGO DI RESTARE IN CASA E CONTATTARE IL NUMERO VERDE 800.118.800
DA ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral