Viabilità Roma Regione Lazio del 09-03-2020 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 9 MARZO 2020 ORE 20.20 ALESSIO CONTI

TRAFFICO SCORREVOLE SULLA RETE VIARIA DELLA REGIONE

SI REGISTRANO RALLENTAMENTI PER LAVORI DI AUTOSTRADE SULL’A1 FIRENZE ROMA TRA ORVIETO E ATTIGLIANO VERSO LA CAPITALE

PER IL TRASPORTO PUBBLICO

SOPPRESSI TRENI SULLA TRATTA URBANA DELLA LINEA ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO

CHIUSURA ALLE ORE 21 DEL SERVIZIO METRO SULLE LINEE B E B1 TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA, ATTIVI BUS SOSTITUTIVI NELLA TRATTA

LAVORI ANCHE SULLA METRO C ALLA STAZIONE BORGHESIANA, DALLE 21.00 CHIUSA PER L’OCCASIONE. POTRANNO ESSERE UTILIZZATE LE STAZIONI BOLOGNETTA E DUE LEONI – FONTANA CANDIDA

A CAUSA DELL’AGITAZIONE E DELLA CHIUSURA DI VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DEL CARCERE DI REBIBBIA, COTRAL COMUNICA CHE

LE CORSE DA ROMA A TIVOLI DEVIERANNO IL PERCORSO SU VIA PALMIRO TOGLIATTI, TRATTO URBANO DELL’A24, CON RIENTRO SULLA TIBUTINA DAL RACCORDO ANULARE.

INFINE VISTA L’EMERGENZA LEGATA AL VIRUS COVID-19 E ALL’ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO DELL’8 MARZO:

UN INVITO IMPORTANTE A LIMITARE GLI SPOSTAMENTI SOLO PER CAUSE DI STRETTA NECESSITÀ.

CHI INVECE è PROVENIENTE DALLE ZONE ROSSE HA L’OBBLIGO DI RESTARE IN CASA E CONTATTARE IL NUMERO VERDE 800.118.800

