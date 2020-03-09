Viabilità Roma Regione Lazio del 09-03-2020 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 9 MARZO 2020 ORE 20.20 ALESSIO CONTI
BUONA SERA E BEN TROVATI PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
IN REDAZIONE ALESSIO CONTI
TRAFFICO SCORREVOLE SULLA RETE VIARIA DELLA REGIONE
SI REGISTRANO RALLENTAMENTI PER LAVORI DI AUTOSTRADE SULL’A1 FIRENZE ROMA TRA ORVIETO E ATTIGLIANO VERSO LA CAPITALE
PER IL TRASPORTO PUBBLICO
SOPPRESSI TRENI SULLA TRATTA URBANA DELLA LINEA ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO
CHIUSURA ALLE ORE 21 DEL SERVIZIO METRO SULLE LINEE B E B1 TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA, ATTIVI BUS SOSTITUTIVI NELLA TRATTA
LAVORI ANCHE SULLA METRO C ALLA STAZIONE BORGHESIANA, DALLE 21.00 CHIUSA PER L’OCCASIONE. POTRANNO ESSERE UTILIZZATE LE STAZIONI BOLOGNETTA E DUE LEONI – FONTANA CANDIDA
A CAUSA DELL’AGITAZIONE E DELLA CHIUSURA DI VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DEL CARCERE DI REBIBBIA, COTRAL COMUNICA CHE
LE CORSE DA ROMA A TIVOLI DEVIERANNO IL PERCORSO SU VIA PALMIRO TOGLIATTI, TRATTO URBANO DELL’A24, CON RIENTRO SULLA TIBUTINA DAL RACCORDO ANULARE.
INFINE VISTA L’EMERGENZA LEGATA AL VIRUS COVID-19 E ALL’ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO DELL’8 MARZO:
UN INVITO IMPORTANTE A LIMITARE GLI SPOSTAMENTI SOLO PER CAUSE DI STRETTA NECESSITÀ.
CHI INVECE è PROVENIENTE DALLE ZONE ROSSE HA L’OBBLIGO DI RESTARE IN CASA E CONTATTARE IL NUMERO VERDE 800.118.800
DA ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral