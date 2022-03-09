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Viabilità Roma Regione Lazio del 09-03-2022 ore 12:30

di - 09 Marzo 2022 - 12:30

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    VIABILITÀ DEL 9 MARZO 2022 ORE 12.20 CLAUDIO VELOCCIA
    BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    PERCORRENDO LA STRADA STATALE CASSIA CODE PER UN CANTIERE ATTIVO A CAPRANICA, AL KM 55 E 400 CIRCA, PRESTARE ATTENZIONE PERSONALE SU STRADA,
    IN PROVINCIA DI RIETI PERCORRENDO VIA SALARIA SI RALLENTA TRA LE LOCALITA POSTA E LODONERO DIREZIONE ROMA
    IN PORVINCIA DI LATINA RALLENTAMENTI A BORGO PIIAVE SULLA PRINCIPALE VIA PIAVE, ALL’ALTEZZA DI LARGIO ANGIOLILLO NEI DUE SENSI DI MARCIA
    IN PROVINCIA DI FROSINONE SI STA IN CODA A FIUGGI SULLA REGIONALE VIA PER FIUGGI, TRA VIA FONTE ANTICOLANA E LA CIRCONVALLAZIONE MACCHIAROLO NELLE DUE DIREZIONI
    Servizio fornito da Astral

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