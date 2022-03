Viabilità Roma Regione Lazio del 09-03-2022 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 9 MARZO 2022 ORE 12.20 CLAUDIO VELOCCIA

PERCORRENDO LA STRADA STATALE CASSIA CODE PER UN CANTIERE ATTIVO A CAPRANICA, AL KM 55 E 400 CIRCA, PRESTARE ATTENZIONE PERSONALE SU STRADA,

IN PROVINCIA DI RIETI PERCORRENDO VIA SALARIA SI RALLENTA TRA LE LOCALITA POSTA E LODONERO DIREZIONE ROMA

IN PORVINCIA DI LATINA RALLENTAMENTI A BORGO PIIAVE SULLA PRINCIPALE VIA PIAVE, ALL’ALTEZZA DI LARGIO ANGIOLILLO NEI DUE SENSI DI MARCIA

IN PROVINCIA DI FROSINONE SI STA IN CODA A FIUGGI SULLA REGIONALE VIA PER FIUGGI, TRA VIA FONTE ANTICOLANA E LA CIRCONVALLAZIONE MACCHIAROLO NELLE DUE DIREZIONI

