Viabilità Roma Regione Lazio del 09-03-2022 ore 15:30

APRIAMO CON LA PONTINA DOVE DUE INCIDENTI PROVOCANO LUNGHE CODE TRA VIA DELLE TRE CANNELLE IN PROSSIMITÀ DI POMEZIA SUD E VIA MONTE D’ORO NELLE DUE DIREZIONI;

TRAFFICO INTENSO SULLA VIA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA;

RALLENTAMENTI ANCHE SULLA PRENESTINA TRA VIA DELL’ACQUA VERGINE E L’ALLACCIAMENTO CON GRA IN ENTRATA;

SI PROCEDE POI A RILENTO SULLA CASILINA TRA LA BORGHESIANA E FINOCCHIO, NEI DUE SENSI DI MARCIA.

PER IL TRASPORTO PUBBLICO, RIMODULAZIONE DELLE LINEE S IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO GESTITO DA ASTRAL SPA. ATTIVE LE LINEE S13 ED S15, PER INFO ED ORARI CONSULTARE LE NOSTRE PAGINE SOCIAL.

