Viabilità Roma Regione Lazio del 09-04-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ 9 APRILE 2019 ORE 07:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, CODE A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA LE USCITE PER CASILINA E A24 IN CARREGGIATA ESTERNA, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO INTENSO TRA LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1 E L’APPIA;
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO IN AUMENTO TRA VIA FILIPPO FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO;
SI RALLENTA POI SULLA VIA CASSIA PER TRAFFICO INTENSO TRA OLGIATA E LA STORTA E, PROSEGUENDO, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA NEI DUE SENSI DI MARCIA;
PER CHI VIAGGIA INVECE SULLA FLAMINIA, TRAFFICO CONGESTIONATO TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO;
INFINE, RALLENTAMENTI SULLA VIA PONTINA TRA TRIGORIA E CASTEL DI DECIMA DIREZIONE ROMA.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, SOPPRESSI I TRENI DELLA ROMA-CIVITA CASTELLANA-VITERBO, TRATTA EXTRAURBANA.
DA FEDERICO MONTI AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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