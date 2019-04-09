Viabilità Roma Regione Lazio del 09-04-2019 ore 08:45
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VIABILITÀ 9 APRILE 2019 ORE 08:35 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PERMANGONO LUNGHE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER ARDEATINA E A24, MENTRE, SI PROCEDE A RILENTO TRA BOCCEA E AURELIA E TRA A91 E LA VIA DEL MARE. IN CARREGGIATA INTERNA, SI STA IN CODA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA-NORD E LA NOMENTANA E, PROSEGUENDO, TRA LA CASILINA E L’APPIA;
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA-FIUMICINO: TRA L’ANSA DEL TEVERE E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE CENTRO;
SULLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DI TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;
PER CHI VIAGGIA INVECE SULLA FLAMINIA, INCOLONNAMENTI TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO;
TRAFFICO INTENSO INOLTRE SULLA VIA APPIA, TRA FRATTOCCHIE E LE CAPANNELLE SEMPRE IN ENTRATA;
INFINE, RALLENTAMENTI SULLA VIA PONTINA TRA SPINACETO E L’INNESTO CON LA COLOMBO IN ENTRATA.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, SOPPRESSI I TRENI DELLA ROMA-CIVITA CASTELLANA-VITERBO, TRATTA EXTRAURBANA.
DA FEDERICO MONTI AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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