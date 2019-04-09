Viabilità Roma Regione Lazio del 09-04-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 9 APRILE 2019 ORE 10:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E A24, MENTRE, IN ESTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA PONTINA E APPIA, E TRA A24 E TIBURTINA;
SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA-FIUMICINO SI STA IN CODA TRA L’ANSA DEL TEVERE E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE CENTRO;
CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA VIA DI TOR CERVARA E VIA FILIPPO FIORENTINI IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE;
FORTI RALLENTAMENTI SULLA FLAMINIA TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO;
TRAFFICO INTENSO INOLTRE SULLA VIA APPIA, TRA FRATTOCCHIE E LE CAPANNELLE IN ENTRATA;
INFINE, SI VIAGGIA A RILENTO SULLA COLOMBO TRA VIA DI MACCHIA SAPONARA E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, SOPPRESSI I TRENI DELLA ROMA-CIVITA CASTELLANA-VITERBO, TRATTA EXTRAURBANA.
DA FEDERICO MONTI AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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