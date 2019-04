Viabilità Roma Regione Lazio del 09-04-2019 ore 11:30

VIABILITÀ 9 APRILE 2019 ORE 11:20 FEDERICO MONTI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLAZIONE IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE. SI SEGNALANO TUTTAVIA CODE SOLO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ARDEATINA E APPIA;

SI PROCEDE A RILENTO IN TRATTI SALTUARI DELLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA;

ANCORA TRAFFICO INTENSO SULLA FLAMINIA TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO;

PER CHI È IN VIAGGIO SULLA CASILINA, RALLENTAMENTI TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;

TRAFFICO ANCHE SULLA VIA NETTUNENSE NEI PRESSI DEL CENTRO ABITATO DI PAVONA;

INFINE, SI VIAGGIA A RILENTO SULLA COLOMBO TRA VIA DI MACCHIA SAPONARA E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, SOPPRESSI I TRENI DELLA ROMA-CIVITA CASTELLANA-VITERBO, TRATTA EXTRAURBANA.

PER IL TRASPORTO MARITTIMO INVECE LA CORSA FORMIA-VENTOTENE DELLE ORE 11:15 È POSTICIPATA ALLE ORE 13:00, CAUSA CONDIZIONI METEO AVVERSE.

DA FEDERICO MONTI AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.

