Viabilità Roma Regione Lazio del 09-04-2019 ore 12:30

TRAFFICO REGOLARE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

SI SEGNALANO TUTTAVIA LEGGERI RALLENTAMENTI RESIDUI SULLA VIA CASILINA TRA PANTANO E TORRE GAIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;

QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE SULLA VIA CASSIA NEL TRATTO COMPRESO TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA;

INFINE, SI RALLENTA ANCHE SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE E NEI PRESSI DEL CENTRO ABITATO DI ALBANO;

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, SOPPRESSI I TRENI DELLA ROMA-CIVITA CASTELLANA-VITERBO, TRATTA EXTRAURBANA.

PER IL TRASPORTO MARITTIMO INVECE LA CORSA FORMIA-VENTOTENE DELLE ORE 11:15 È STATA POSTICIPATA ALLE ORE 13:00, CAUSA CONDIZIONI METEO AVVERSE.

