Viabilità Roma Regione Lazio del 09-04-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 9 APRILE 2019 ORE 12:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
TRAFFICO REGOLARE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
SI SEGNALANO TUTTAVIA LEGGERI RALLENTAMENTI RESIDUI SULLA VIA CASILINA TRA PANTANO E TORRE GAIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE SULLA VIA CASSIA NEL TRATTO COMPRESO TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA;
INFINE, SI RALLENTA ANCHE SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE E NEI PRESSI DEL CENTRO ABITATO DI ALBANO;
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, SOPPRESSI I TRENI DELLA ROMA-CIVITA CASTELLANA-VITERBO, TRATTA EXTRAURBANA.
PER IL TRASPORTO MARITTIMO INVECE LA CORSA FORMIA-VENTOTENE DELLE ORE 11:15 È STATA POSTICIPATA ALLE ORE 13:00, CAUSA CONDIZIONI METEO AVVERSE.
DA FEDERICO MONTI AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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