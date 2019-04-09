Viabilità Roma Regione Lazio del 09-04-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ 9 APRILE 2019 ORE 13:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULL’INTERO QUADRANTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE;
SI SEGNALANO TUTTAVIA LUNGHE CODE PER UN INCIDENTE SULL’AUTOSTRADA FIRENZE-ROMA, TRA LA ROMA-TERAMO E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1, AL KM 570 CIRCA. TRAFFICO AL MOMENTO CHIUSO NEI DUE SENSI DI MARCIA. PER CHI VIAGGIA VERSO ROMA SI CONSIGLIA L’USCITA SULLA A24 ALLA BARRIERA DI ROMA EST E PERCORRERE IL RACCORDO FINO ALLA DIRAMAZIONE SUD.
TRAFFICO RALLENTATO SULLA TIBURTINA TRA SETTECAMINI E S. BASILIO NEI DUE SENSI DI MARCIA;
SULLA VIA CASILINA RALLENTAMENTI TRA PANTANO E TORRE GAIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
INFINE, SI RALLENTA ANCHE SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE E NEI PRESSI DEL CENTRO ABITATO DI ALBANO;
DA FEDERICO MONTI AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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