Viabilità Roma Regione Lazio del 09-04-2019 ore 15:30

CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULL’INTERO QUADRANTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE;

SI SEGNALANO TUTTAVIA LUNGHE CODE PER UN INCIDENTE SULL’AUTOSTRADA FIRENZE-ROMA, TRA LA ROMA-TERAMO E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1, AL KM 570 CIRCA. TRAFFICO AL MOMENTO CHIUSO NEI DUE SENSI DI MARCIA. PER CHI VIAGGIA VERSO ROMA SI CONSIGLIA L’USCITA SULLA A24 ALLA BARRIERA DI ROMA EST E PERCORRERE IL RACCORDO FINO ALLA DIRAMAZIONE SUD.

TRAFFICO RALLENTATO SULLA TIBURTINA TRA SETTECAMINI E S. BASILIO NEI DUE SENSI DI MARCIA;

SULLA VIA CASILINA RALLENTAMENTI TRA PANTANO E TORRE GAIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;

INFINE, SI RALLENTA ANCHE SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE E NEI PRESSI DEL CENTRO ABITATO DI ALBANO;

