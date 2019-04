Viabilità Roma Regione Lazio del 09-04-2019 ore 16:30

VIABILITÀ 9 APRILE 2019 ORE 16.20 GINA PANDOLFO

BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SULL’AUTOSTRADA MILANO-NAPOLI

SONO STATI RIMOSSI I VEICOLI IN PRECEDENZA CONINVOLTI IN UN INCIDENTE AL KM 570

TRA IL BIVIO PER LA A24 E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIOEN ROMA SUD

LA CIRCOLAZIONE E’ TORNATA REGOLARE, IN DIREZIONE NAPOLI

INCIDENTE RIMOSSO ANCHE SULLA VIA TIBURTINA

INCIDENTE CHE SI ERA VERIFICATO RICORDIAMO ALL’ALTEZZA DI CASAL BIANCO

ANCHE QUI TRAFFICO REGOLARE

MENTRE SI INTENSIFICA LA CIRCOLAZIONE SUL RACCORDO ANULARE

IN INTERNA CODE A TRATTI TRA GLI SVINCOLI NOMENTANA E APPIA

SITUAZIONE ANALOGA, CODE A TRATTI ANCHE IN ESTERNA TRA ROMA-FIUMICINO E APPIA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

E, NEL SENSO OPPOSTO CODE TRA VIALE TOGLIATTI AL RACCORDO

SULLA CASILINA RALLENTAMETNIE CODE TRA LE LOCALITA’ DI FINOCCHIO E TORRE MAURA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

ALTRE CODE SULLA VIA NETTUNENSE IN PROSSIMITA’ DEI CENTRI ABITATI DI PAVONA E CECCHINA, NEI DUE SENSI DI MARCIA

INFINE, SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO CODE DA VIALE DEL LAGO DI TRAIANO A VAI COL DEL ROSSO, IN DIREZIONE OSTIA

DA GINA PANDOLFO AL MOMENTO È TUTTO

