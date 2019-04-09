Viabilità Roma Regione Lazio del 09-04-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ 9 APRILE 2019 ORE 16.20 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULL’AUTOSTRADA MILANO-NAPOLI
SONO STATI RIMOSSI I VEICOLI IN PRECEDENZA CONINVOLTI IN UN INCIDENTE AL KM 570
TRA IL BIVIO PER LA A24 E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIOEN ROMA SUD
LA CIRCOLAZIONE E’ TORNATA REGOLARE, IN DIREZIONE NAPOLI
INCIDENTE RIMOSSO ANCHE SULLA VIA TIBURTINA
INCIDENTE CHE SI ERA VERIFICATO RICORDIAMO ALL’ALTEZZA DI CASAL BIANCO
ANCHE QUI TRAFFICO REGOLARE
MENTRE SI INTENSIFICA LA CIRCOLAZIONE SUL RACCORDO ANULARE
IN INTERNA CODE A TRATTI TRA GLI SVINCOLI NOMENTANA E APPIA
SITUAZIONE ANALOGA, CODE A TRATTI ANCHE IN ESTERNA TRA ROMA-FIUMICINO E APPIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
E, NEL SENSO OPPOSTO CODE TRA VIALE TOGLIATTI AL RACCORDO
SULLA CASILINA RALLENTAMETNIE CODE TRA LE LOCALITA’ DI FINOCCHIO E TORRE MAURA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
ALTRE CODE SULLA VIA NETTUNENSE IN PROSSIMITA’ DEI CENTRI ABITATI DI PAVONA E CECCHINA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
INFINE, SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO CODE DA VIALE DEL LAGO DI TRAIANO A VAI COL DEL ROSSO, IN DIREZIONE OSTIA
DA GINA PANDOLFO AL MOMENTO È TUTTO
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