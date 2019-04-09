Viabilità Roma Regione Lazio del 09-04-2019 ore 17:15
Più informazioni su
VIABILITÀ 9 APRILE 2019 ORE 17.05 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO E’ IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE
IN ESTERNA CODE TRA GLI SVINCOLI ROMA-FIUMICINO E VIA DEL MARE
A SEGUIRE TRA PONTINA E LAURENTINA E TRA APPIA E DIRAMAZIOEN RONMA SUD
ALTRE CODE IN INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA, BUFALOTTA E A24
E TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA
PRIMI RALLENTAMENTI SULLA ROMA-FIUMICINO ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MAGLIANA, IN USCITA
CODE IN AUMENTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA VIA FIORENTINI A INIZIO COMPLANARE, IN USCITA
SI INTENSIFICA IL TRAFFICO ANCHE SULLE CONSOLARI
CODE A TRATTI SULLA VIA CASSIA, TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
RALLETAMENTI SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER SETTEBAGNI, IN DIREZIONE RIETI
SULLA VIA NOMENTANA CODE A TRATTI TRA VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO E SANT’ALESSANDRO,
E, SEMPRE SULLA VIA NOMENTANA, CODE ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA E MENTANA, IN TUTTI I CASI, NEI DUE SENSI DI MARCIA
INFINE, SULLA VIA TIBURTINA, SITUAZIONE ANALOGA, CODE A TRATTI ALL’ALTEZZA DI TIVOLI E TIVOLI TERME, SEMPRE NELLE DUE
DA GINA PANDOLFO AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral