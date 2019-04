Viabilità Roma Regione Lazio del 09-04-2019 ore 17:15

VIABILITÀ 9 APRILE 2019 ORE 17.05 GINA PANDOLFO

BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO E’ IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE

IN ESTERNA CODE TRA GLI SVINCOLI ROMA-FIUMICINO E VIA DEL MARE

A SEGUIRE TRA PONTINA E LAURENTINA E TRA APPIA E DIRAMAZIOEN RONMA SUD

ALTRE CODE IN INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA, BUFALOTTA E A24

E TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA

PRIMI RALLENTAMENTI SULLA ROMA-FIUMICINO ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MAGLIANA, IN USCITA

CODE IN AUMENTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA VIA FIORENTINI A INIZIO COMPLANARE, IN USCITA

SI INTENSIFICA IL TRAFFICO ANCHE SULLE CONSOLARI

CODE A TRATTI SULLA VIA CASSIA, TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

RALLETAMENTI SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER SETTEBAGNI, IN DIREZIONE RIETI

SULLA VIA NOMENTANA CODE A TRATTI TRA VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO E SANT’ALESSANDRO,

E, SEMPRE SULLA VIA NOMENTANA, CODE ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA E MENTANA, IN TUTTI I CASI, NEI DUE SENSI DI MARCIA

INFINE, SULLA VIA TIBURTINA, SITUAZIONE ANALOGA, CODE A TRATTI ALL’ALTEZZA DI TIVOLI E TIVOLI TERME, SEMPRE NELLE DUE

DA GINA PANDOLFO AL MOMENTO È TUTTO

