Viabilità Roma Regione Lazio del 09-04-2019 ore 17:45
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VIABILITÀ 9 APRILE 2019 ORE 17.35 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE DALLA TANGENZIALE EST A VIA FIORENTINI IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE
ALTRO INCIDNETE SULLA VIA COLOMBO PROVOCA CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA, VERSO OSTIA
MENTRE PER TRAFFICO INTENSO CI SONO CODE SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI BUFALOTTA E PRENESTINA
IN ESTERNA ALTRE CODE TRA ROMA-FIUMICINO E DIRAMAZIOEN ROMA SUD
CODE ANCHE SULLA ROMA-FIUMICINO TRA COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA, IN USCITA
PRIMI RALLENTAMNETI SULLA VIA PONTINA IN PROSSIMITA’ DI VIA MONTE D’ORO
E ALL’ALTEZZA DI APRILIA, IN ENTRAMBI I CASI VERSO LATINA
TRAFFICO INTENSO ANCHE SULL’ARDEATINA E SULLA NETTUNENSE RISPETTIVAMENTE
CODE DA SANTA PALOMBA A VILLAGGIO ARDEATINO, IN DIREZIONE SUD
CODE A TRATTI TRA FRATTOCCHIE E PAVONA E ALL’ALTEZZA DI CECCHINA, SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI
INFINE, CODE SULLA VIA APPIA DAL BIVIO PER CIAMPINO A FRATTOCCHIE, IN DIREZIONE DI ALBANO LAZIALE
DA GINA PANDOLFO
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