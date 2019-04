Viabilità Roma Regione Lazio del 09-04-2019 ore 17:45

VIABILITÀ 9 APRILE 2019 ORE 17.35 GINA PANDOLFO

BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE DALLA TANGENZIALE EST A VIA FIORENTINI IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE

ALTRO INCIDNETE SULLA VIA COLOMBO PROVOCA CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA, VERSO OSTIA

MENTRE PER TRAFFICO INTENSO CI SONO CODE SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI BUFALOTTA E PRENESTINA

IN ESTERNA ALTRE CODE TRA ROMA-FIUMICINO E DIRAMAZIOEN ROMA SUD

CODE ANCHE SULLA ROMA-FIUMICINO TRA COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA, IN USCITA

PRIMI RALLENTAMNETI SULLA VIA PONTINA IN PROSSIMITA’ DI VIA MONTE D’ORO

E ALL’ALTEZZA DI APRILIA, IN ENTRAMBI I CASI VERSO LATINA

TRAFFICO INTENSO ANCHE SULL’ARDEATINA E SULLA NETTUNENSE RISPETTIVAMENTE

CODE DA SANTA PALOMBA A VILLAGGIO ARDEATINO, IN DIREZIONE SUD

CODE A TRATTI TRA FRATTOCCHIE E PAVONA E ALL’ALTEZZA DI CECCHINA, SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI

INFINE, CODE SULLA VIA APPIA DAL BIVIO PER CIAMPINO A FRATTOCCHIE, IN DIREZIONE DI ALBANO LAZIALE

DA GINA PANDOLFO

