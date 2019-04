Viabilità Roma Regione Lazio del 09-04-2019 ore 18:15

VIABILITÀ 9 APRILE 2019 ORE 18.05 GINA PANDOLFO

BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA

CODE IN DIMINUIZIONE TRA IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST RE PORTONACCIO, IN USCITA

NELLA DIREZIONE OPPOSTA CI SONO CODE MA PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA FIORENTINI E IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST

SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI TRA ROMA-FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD

SITUAZIONE ANALOGA, IN INTERNA TRA BUFALOTTA E A 24

SULLA ROMA-FIUMICINO CODE TRA COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA, IN USCITA

CI SPOSTIAMO SULLA COLOMBO QUI CODE DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI ACILIA, ANCHE PER UN INCIDENTE

SU VIA DEI CASTELLI ROMANI ALTRO INCIDENTE PROVOCA CODE TRA VIA CAMPOBELLO E VIA VARRONE, NELLE DUE DIREZIONI

CODE SULLA VIA LAURENTINA TRA SANTA PALOMBA E VIA DELLA CANCELLIERA, VERSO SUD

SULLA VIA NETTUNENSE CODE ALL’ALTEZZA DI PAVONA, CECCHINA E FONTANA DI PAPA, IN TUTTI I CASI, NELLE DUE DIREZIONI

SULLA VIA APPIA CODE A TRATTI TRA SANTA MARIA DELLE MOLE E ALBANO LAZIALE, NEI DUE SENSI DI MARCIA

E PIU’ AVANTI RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DI CISTERNA DI LATINA, SEMPRE NELLE DUE

DA GINA PANDOLFO

Servizio fornito da Astral