Viabilità Roma Regione Lazio del 09-04-2019 ore 18:15
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VIABILITÀ 9 APRILE 2019 ORE 18.05 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA
CODE IN DIMINUIZIONE TRA IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST RE PORTONACCIO, IN USCITA
NELLA DIREZIONE OPPOSTA CI SONO CODE MA PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA FIORENTINI E IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST
SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI TRA ROMA-FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD
SITUAZIONE ANALOGA, IN INTERNA TRA BUFALOTTA E A 24
SULLA ROMA-FIUMICINO CODE TRA COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA, IN USCITA
CI SPOSTIAMO SULLA COLOMBO QUI CODE DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI ACILIA, ANCHE PER UN INCIDENTE
SU VIA DEI CASTELLI ROMANI ALTRO INCIDENTE PROVOCA CODE TRA VIA CAMPOBELLO E VIA VARRONE, NELLE DUE DIREZIONI
CODE SULLA VIA LAURENTINA TRA SANTA PALOMBA E VIA DELLA CANCELLIERA, VERSO SUD
SULLA VIA NETTUNENSE CODE ALL’ALTEZZA DI PAVONA, CECCHINA E FONTANA DI PAPA, IN TUTTI I CASI, NELLE DUE DIREZIONI
SULLA VIA APPIA CODE A TRATTI TRA SANTA MARIA DELLE MOLE E ALBANO LAZIALE, NEI DUE SENSI DI MARCIA
E PIU’ AVANTI RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DI CISTERNA DI LATINA, SEMPRE NELLE DUE
DA GINA PANDOLFO
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