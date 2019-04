Viabilità Roma Regione Lazio del 09-04-2019 ore 18:45

VIABILITÀ 9 APRILE 2019 ORE 18.35 GINA PANDOLFO

SUL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICOINTENSO IN ESTERNA TRA ROMA-FIUMICINO E COLOMBO A SEGUIRE TRA ARDEATINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD

SITUAZIONE ANALOGA, CODE IN INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

E, NELLA DIREZIONE OPPOSTA DA VIA FIORENTINI A TOR CERVARA, IN USCITA

TRAFFICO RALLENTATO SULLA ROMA-FIUMICINO TRA COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA, IN USCITA

E, NEL SENSO OPPOSTO ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO

SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO CODE DA VIALE DEL LAGO DI TRAIANO A VIA COL DEL ROSSO, IN DIREZIONE OSTIA

ALTRE CODE SULLA VIA COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA D ACILIO, SEMPRE VERSO OSTIA

USCIAMO DA ROMA, SULLA VIA AURELIA E’ SEGNALATO UN INCIDENTE AL KM 43, SIAMO NEL TRATTO DI STRADA COMPRESO TRA CIVITAVECCHI SUD E SANTA SEVERA, IN DIREZIONE ROMA

