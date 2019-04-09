Viabilità Roma Regione Lazio del 09-04-2019 ore 18:45
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VIABILITÀ 9 APRILE 2019 ORE 18.35 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICOINTENSO IN ESTERNA TRA ROMA-FIUMICINO E COLOMBO A SEGUIRE TRA ARDEATINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD
SITUAZIONE ANALOGA, CODE IN INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
E, NELLA DIREZIONE OPPOSTA DA VIA FIORENTINI A TOR CERVARA, IN USCITA
TRAFFICO RALLENTATO SULLA ROMA-FIUMICINO TRA COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA, IN USCITA
E, NEL SENSO OPPOSTO ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO
SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO CODE DA VIALE DEL LAGO DI TRAIANO A VIA COL DEL ROSSO, IN DIREZIONE OSTIA
ALTRE CODE SULLA VIA COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA D ACILIO, SEMPRE VERSO OSTIA
USCIAMO DA ROMA, SULLA VIA AURELIA E’ SEGNALATO UN INCIDENTE AL KM 43, SIAMO NEL TRATTO DI STRADA COMPRESO TRA CIVITAVECCHI SUD E SANTA SEVERA, IN DIREZIONE ROMA
DA GINA PANDOLFO
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