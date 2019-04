Viabilità Roma Regione Lazio del 09-04-2019 ore 19:15

VIABILITÀ 9 APRILE 2019 ORE 19.05 GINA PANDOLFO

SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD CODE PER UN INCIDENTE CHE SI E’ VERIFICATO AL KM 18, SIAMO TRA SETTEBAGNI E CASTELNUOVO DI PORTO, IN DIREZONE FIANO ROMANO

ALTRO INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE CODE TRA ROMA-FIUMICINO E COLOMBO, IN ESTERNA

PROSEGUENDO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE MA PER TRAFFICO INTENSO TRA ARDEATINA E TUSCOLANA

SITUAZIONE ANALOGA, CODE, IN INTERNA TRA NOMENTAN E PRENESTINA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA VIALE TOGLIATTI E IL RACCORDO, IN USCITA

TRAFFICO INTENSO SULLE CONSOLARI CODE

SULLA VIA NOMENTANA DA VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO A SANT’ALESSANDRO, IN DIREZIONE MENTANA E PIU’ AVANTI ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA E MONTEROTONDO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

ALTRE CODE SULLA VIA SALARIA TRA TENUTA SANTA COLOMBA E MONTEROTONDO SCCALO, NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA VIA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA, NELLE DUE

ALTRE CODE SULLA VIA COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA D ACILIO, SEMPRE VERSO OSTIA

USCIAMO DA ROMA, SULLA VIA AURELIA E’ SEGNALATO UN INCIDENTE AL KM 43, SIAMO NEL TRATTO DI STRADA COMPRESO TRA CIVITAVECCHI SUD E SANTA SEVERA, IN DIREZIONE ROMA

INFINE, SU VIA DEI CASTELLI ROMANI RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA LA CIRCOLAZIONE E’ TORNATA REGOLARE TRA VIA CAMPOBELLO E VIA VARRONE, NELLE DUE DIREZIONI

