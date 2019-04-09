Viabilità Roma Regione Lazio del 09-04-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ 9 APRILE 2019 ORE 19.35 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD A SEGUITO DI UN INCIDENTE CHE SI E’ VERIFICATO AL KM 18, TRA SETTEBAGNI E CASTELNUOVO DI PORTO, IN DIREZONE FIANO ROMANO
AL MOMENTO NON CI SONO DISAGI SULLA VIABILITA’
SULLA VIA AURELIA RISOLTO L’INCIDENTE TRA CIVITAVECCHIA SUD E SANTA SEVERA, IL TRAFFICO E’ REGOLARE AL MOMENTO
SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, ANCORA CODE TRA ROMA-FIUMICINO E COLOMBO, IN ESTERNA
NELLA DIREZIONE OPPOSTA IN INTERNA CODE MA PER TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTANA E TIBURTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN DIMINUIZIONE ORA LOCALIZZATE TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO, IN USCITA
CI SPOSTIAMO SULLA VIA NOMENTANA CODE DAL RACCORDO A SANT’ALESSANDRO, IN DIREZIONE MENTANA E PIU’ AVANTI ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA E MONTEROTONDO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA SALARIA TRA TENUTA SANTA COLOMBA E MONTEROTONDO SCCALO, NEI DUE SENSI DI MARCIA
INFINE SULLA VIA CASSIA CODE IN LOCALITA’ OLGIATA E LA GIUSTINIANA, IN ENTRAMBE EL DIREZIONI
DA GINA PANDOLFO
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