Viabilità Roma Regione Lazio del 09-04-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ 9 APRILE 2019 ORE 20.20 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, CODE IN DIMINUIZIONE TRA GLI SVINCOLI ROMA-FIUMICINO E VIA DEL MARE IN ESTERNA
SULLA PONTINA PER UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE ROMA
SULLA VIA COLOMBO CODE MA PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE OSTIA
INFINE, A ROMA PER CONSENTIRE GLI ALLESTIMENTI DEL CIRCUITO IN VISTA DELLA FORMULA E
LA COLOMBO SARA’ CHIUSA DA VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO A VIA LAURENTINA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
TUTTO QUESTO DALLE 20.30 DI DOMANI SERA E FINO ALLE 5.30 DI LUNEDI’ 15 APRILE
SARANNO DEVIATE 31 LINEE DI BUS
CHIUSURE E DEVIAZIONI IN AGGIUNTA A QUELLE GIA’ ATTIVE
INOLTRE, DA GIOVEDI’ AL SABATO AL MATTINO SUL RACCORDO VERRA’ CHIUSO LO SVINCOLO PONTINA, SOLO IN DIREZIONE CENTRO
IN ALTERNATIVA, SARÀ POSSIBILE UTILIZZARE GLI SVINCOLI LAURENTINA E VIA DEL MARE/OSTIENSE
ERA L’ULTIMA NOTIZIA APPUNTAMENTO A DOMANI PER GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE
SEGUIRA’ UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
MA PRIMA ASTRAL VI AUGURA BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA
DA GINA PANDOLFO AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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