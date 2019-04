Viabilità Roma Regione Lazio del 09-04-2019 ore 20:30

VIABILITÀ 9 APRILE 2019 ORE 20.20 GINA PANDOLFO

SUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, CODE IN DIMINUIZIONE TRA GLI SVINCOLI ROMA-FIUMICINO E VIA DEL MARE IN ESTERNA

SULLA PONTINA PER UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE ROMA

SULLA VIA COLOMBO CODE MA PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE OSTIA

INFINE, A ROMA PER CONSENTIRE GLI ALLESTIMENTI DEL CIRCUITO IN VISTA DELLA FORMULA E

LA COLOMBO SARA’ CHIUSA DA VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO A VIA LAURENTINA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

TUTTO QUESTO DALLE 20.30 DI DOMANI SERA E FINO ALLE 5.30 DI LUNEDI’ 15 APRILE

SARANNO DEVIATE 31 LINEE DI BUS

CHIUSURE E DEVIAZIONI IN AGGIUNTA A QUELLE GIA’ ATTIVE

INOLTRE, DA GIOVEDI’ AL SABATO AL MATTINO SUL RACCORDO VERRA’ CHIUSO LO SVINCOLO PONTINA, SOLO IN DIREZIONE CENTRO

IN ALTERNATIVA, SARÀ POSSIBILE UTILIZZARE GLI SVINCOLI LAURENTINA E VIA DEL MARE/OSTIENSE



