Viabilità Roma Regione Lazio del 09-04-2020 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 9 APRILE 2020 ORE 09:20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
A VETRALLA PER LAVORI FINO AL DIECI APRILE DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN VIA ROMA E VIA BORGO VECCHIO, PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO
A CIVITAVECCHIA FINO AL 22 APRILE PER LAVORI ALLA RETE IDRICA CITTADINA ATTIVE LIMITAZIONI AL TRAFFICO IN VIA CARLO CALISSE, ALTEZZA VIA FRANGIPANE NEI DUE SENSI
A SAN FELICE CIRCEO FINO AL 23 MAGGIO LAVORI ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA VIGNE DI CIRCE, TRA VIA LITORANEA E VIA CAMPO LA MOLA, PRESTARE ATTENZIONE, CANTIERE MOBILE, MOVIERI SUL POSTO
PER IL TRASPORTO PUBBLICO, FINO AL 19 APRILE INTERRUZIONE DEL SERVIZIO FERROVIARIO DELLA ROMA LIDO, PER LAVORI AL CAVALCAVIA STRADALE DI PIAZZALE COLOMBO,
PER LA FL7 ROMA TERMINI FORMIA – FINO A DATA DA DESTINARSI NON VERRANNO EFFETTUATE LE FERMATE DI FONDI E SPERLONGA
VISTA L’EMERGENZA LEGATA AL CORONAVIRUS, SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI È AL MOMENTO SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE SITUAZIONI DI NECESSITÀ.
A QUESTO PROPOSITO RICORDIAMO CHE A ROMA È IN CORSO IL NUOVO PIANO DI TRASPORTO PUBBLICO. METRO, BUS E TRAM SEGUONO INFATTI L’ORARIO ESTIVO CON ULTIMA PARTENZA DAI CAPOLINEA ALLE 21:00. IL SERVIZIO RIPRENDE ALLE 5:30 DEL MATTINO CON I CONSUETI ORARI DI AVVIO CORSE.
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