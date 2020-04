Viabilità Roma Regione Lazio del 09-04-2020 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 9 APRILE 2020 ORE 12:20 CLAUDIO VELOCCIA

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.

AD ARICCIA FINO AL 15 MAGGIO PER LAVORI ALLA FIBRA OTTICA DEL TERRITORIO ATTIVA UNA TEMPORANEA DISCIPLINA DI TRAFFICO DA VIA RAMO D’ORO A VIA APPIA NUOVA COMPRESE INTERSEZIONI, DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE DURANTE I LAVORI, DIVIETO SI SOSTA, LIMITE DI VELOCITA E DIVIETO DI TRANSITO DALLE ORE 7 DEL MATTINO

SULLA STATALE SALTO CICOLANA DA OGGI E FINO AL 16 MAGGIO PER LAVORI A CURA DI ANAS, ATTIVO RERSTRINGIMENTO DI CARREGGIATA TRA IL KM 0 ED IL KM 51+200 NEI DUE SENSI, ATTIVO DIVIETO SI SORPASSO E LIMITE MASSIMO DI VELOCITA

REVOCATO IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DEI MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7 TONNELLATE E MEZZO PER LA DOMENICA DEL 12 APRILE

PER IL TRASPORTO PUBBLICO, FINO AL 19 APRILE INTERRUZIONE DEL SERVIZIO FERROVIARIO DELLA ROMA LIDO, PER LAVORI AL CAVALCAVIA STRADALE DI PIAZZALE COLOMBO,

PER LA FL7 ROMA TERMINI FORMIA – FINO A DATA DA DESTINARSI NON VERRANNO EFFETTUATE LE FERMATE DI FONDI E SPERLONGA

VISTA L’EMERGENZA LEGATA AL CORONAVIRUS, SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI È AL MOMENTO SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE SITUAZIONI DI NECESSITÀ.

A QUESTO PROPOSITO RICORDIAMO CHE A ROMA È IN CORSO IL NUOVO PIANO DI TRASPORTO PUBBLICO. METRO, BUS E TRAM SEGUONO INFATTI L’ORARIO ESTIVO CON ULTIMA PARTENZA DAI CAPOLINEA ALLE 21:00. IL SERVIZIO RIPRENDE ALLE 5:30 DEL MATTINO CON I CONSUETI ORARI DI AVVIO CORSE.

