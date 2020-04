Viabilità Roma Regione Lazio del 09-04-2020 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 9 APRILE 2020 ORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DELLA PISANA IN CARREGGIATA INTERNA

SULLA STATALE CASSIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DELLO SVINCOLO PER C3ESANO IN DIREZIONE VITERBO

PERCORRENDO VIA DEI CASTELLI ROMANI TRAFFICO RALLENTATO IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA CAMPOBELLO NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA PROVINCIALE POLENSE A CASTEL VERDE RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA MASSA SAN GIULIANO NELLE DUE DIREZIONI

SULLA STATALE SALTO CICOLANA DA OGGI E FINO AL 16 MAGGIO PER LAVORI A CURA DI ANAS, ATTIVO RERSTRINGIMENTO DI CARREGGIATA TRA IL KM 0 ED IL KM 51+200 NEI DUE SENSI, ATTIVO DIVIETO SI SORPASSO E LIMITE MASSIMO DI VELOCITA

PER IL TRASPORTO PUBBLICO, FINO AL 19 APRILE INTERRUZIONE DEL SERVIZIO FERROVIARIO DELLA ROMA LIDO, PER LAVORI AL CAVALCAVIA STRADALE DI PIAZZALE COLOMBO,

PER LA FL7 ROMA TERMINI FORMIA – FINO A DATA DA DESTINARSI NON VERRANNO EFFETTUATE LE FERMATE DI FONDI E SPERLONGA

VISTA L’EMERGENZA LEGATA AL CORONAVIRUS, SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI È AL MOMENTO SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE SITUAZIONI DI NECESSITÀ.

Servizio fornito da Astral