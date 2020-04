Viabilità Roma Regione Lazio del 09-04-2020 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 9 APRILE 2020 ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO TRA ROMA FIUMICINO E PISANA IN CARREGGIATA INTERNA

A CIVITAVECCHIA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE PROROGATE LE MODIFICHE ALLA VIABILITA CON SENSO UNICO DI MARCIA E DIVIETO DI SOSTA IN VIA GALILEI FINO AL 15 MAGGIO,

A TARQUINIA MODIFICHE ALLA VIABILITA IN VIA VECCHIA DELLA STAZIONE, ATTIVO DIVIETO DI ACCESSO ESCLUSI RESIDENTI E AUTORIZZATI PER ATTIVITA PRODUTTIVE

AD ARDEA PER L’EMERGENZA SANITARIA CHIUSURA TEMPORANEA DI ALCUNE VIE DEL COMUNE TRA VIA MONTAGNANELLO E VIA DEI RUTULI, PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO

PER IL TRASPORTO PUBBLICO, FINO AL 19 APRILE INTERRUZIONE DEL SERVIZIO FERROVIARIO DELLA ROMA LIDO, PER LAVORI AL CAVALCAVIA STRADALE DI PIAZZALE COLOMBO,

PER LA FL7 ROMA TERMINI FORMIA – FINO A DATA DA DESTINARSI NON VERRANNO EFFETTUATE LE FERMATE DI FONDI E SPERLONGA

VISTA L’EMERGENZA LEGATA AL CORONAVIRUS, SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI È AL MOMENTO SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE SITUAZIONI DI NECESSITÀ.

Servizio fornito da Astral