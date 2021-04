Viabilità Roma Regione Lazio del 09-04-2021 ore 08:15

VIABILITÀ 9 APRILE 2021 ORE 08.05 TOMMASO RENZI

APRIAMO CON IL RACCORDO DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE TROVIAMO DELLE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ROMA-FIUMICINO E LAURENTINA MENTRE IN INTERNA A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO DELLA CHIUSURA DELLO SVINCOLO DELLA PONTINA PER I LAVORI RIGUARDANTI IL GRAN PREMIO DI FORMULA E TROVIAMO DELLE CODE A TRATTI TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E LA PONTINA

SPOSTANDOCI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TROVIAMO IL TRAFFICO FORTEMENTE RALLENTATO TRA IL RACCORDO E LA TOGLIATTI IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE E PROSEGUENDO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST

SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO PER CHI VIAGGIA SULLA FLAMINIA TRAFFICO INTENSO TRA VIA DI GROTTAROSSA E VUIA DEI DUE PONTI;

SULLA CASSIA INVECE TRAFFICO IN AUMENTO CON FORTI RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO CON LA BRACCIANENSE E LA GIUSTINIANA VERSO ROMA;

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO,

SOSPESA LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA ROMA LIDO TRA LE STAZIONI DI PORTA SAN PAOLO E VITINI, PERM CHI DOVRA FARE TALE TRATTA E STATO ATTIVO UN SERVIZIO DI BUS SOSTITUTIVI E LA LINEA S15 DEL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO RALLENTATA LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA FL6 ROMA-NAPOLI VIA CASSINO A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO ALL’ALTEZZA DI CASERTA I CONVOGLI REGISTRANO FINO A 60 MINUTI DI RITARDO

INFINE RICORDIAMO CHE SONO TORNATE ATTIVE LE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO IN COLLABORAZIONE CON ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ E ATAC. SI AGGIUNGE AL SERVIZIO LA LINEA S15 CON PARTENZA DA ACILIA E CAPOLINEA A PIRAMIDE/OSTIENSE PER GLI UTENTI DELLA FERROVIA ROMA LIDO, LA S03 DA BELLE ARTI EFFETTUERÀ CAPOLINEA A PIAZZA MANCINI, SOPPRESSE LE LINEE S05 E S10. IL SERVIZIO È ATTTIVO ANCHE IN PROVINCIA DI LATINA E DI RIETI.

