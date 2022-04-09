Viabilità Roma Regione Lazio del 09-04-2022 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 9 APRILE 2022 ORE 7.20 ERICA TERENZI
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
SULLA FLAMINIA CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI SACROFANO NELLE DUE DIREZIONI.
OGGI E DOMANI LA CAPITALE SARA’ PALCOSCENICO DELLA QUARTA E QUINTA GARA DEL MONDIALE DI FORMULA E.
LE MACCHINE ALIMENTATE DA MOTORE ELETTRICO SFRECCERANNO SULLE STRADE DELL’EUR.
CHIUSA DUNQUE LA COLOMBO NELLE DUE DIREZIONI, TRA VIALE EUROPA E VIA DELLE TRE FONTANE E TRA VIA LAURENTINA E VIALE EUROPA.
PERCORSI ALTERNATIVI
SU VIA LAURENTINA, ARDEATINA, OSTIENSE E ROMA-FIUMICINO.
VARIAZIONE ANCHE SUL TRASPORTO PUBBLICO:
LA LINEA S15 ACILIA-PIRAMIDE DI ASTRAL SPA, SUBISCE DEVIAZIONI DI PERCORSO
DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral