Viabilità Roma Regione Lazio del 09-04-2022 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 9 APRILE 2022 ORE 7.20 ERICA TERENZI

BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;

SULLA FLAMINIA CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI SACROFANO NELLE DUE DIREZIONI.

OGGI E DOMANI LA CAPITALE SARA’ PALCOSCENICO DELLA QUARTA E QUINTA GARA DEL MONDIALE DI FORMULA E.

LE MACCHINE ALIMENTATE DA MOTORE ELETTRICO SFRECCERANNO SULLE STRADE DELL’EUR.

CHIUSA DUNQUE LA COLOMBO NELLE DUE DIREZIONI, TRA VIALE EUROPA E VIA DELLE TRE FONTANE E TRA VIA LAURENTINA E VIALE EUROPA.

PERCORSI ALTERNATIVI

SU VIA LAURENTINA, ARDEATINA, OSTIENSE E ROMA-FIUMICINO.

VARIAZIONE ANCHE SUL TRASPORTO PUBBLICO:

LA LINEA S15 ACILIA-PIRAMIDE DI ASTRAL SPA, SUBISCE DEVIAZIONI DI PERCORSO

DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE

Servizio fornito da Astral