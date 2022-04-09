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Viabilità Roma Regione Lazio del 09-04-2022 ore 07:30

di - 09 Aprile 2022 - 7:30

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    VIABILITÀ DEL 9 APRILE 2022 ORE 7.20 ERICA TERENZI
    BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
    SULLA FLAMINIA CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI SACROFANO NELLE DUE DIREZIONI.
    OGGI E DOMANI LA CAPITALE SARA’ PALCOSCENICO DELLA QUARTA E QUINTA GARA DEL MONDIALE DI FORMULA E.
    LE MACCHINE ALIMENTATE DA MOTORE ELETTRICO SFRECCERANNO SULLE STRADE DELL’EUR. 
    CHIUSA DUNQUE LA COLOMBO NELLE DUE DIREZIONI, TRA VIALE EUROPA E VIA DELLE TRE FONTANE E TRA VIA LAURENTINA E VIALE EUROPA.
    PERCORSI ALTERNATIVI 
    SU VIA LAURENTINA, ARDEATINA, OSTIENSE E ROMA-FIUMICINO. 
    VARIAZIONE ANCHE SUL TRASPORTO PUBBLICO:
    LA LINEA S15 ACILIA-PIRAMIDE DI ASTRAL SPA, SUBISCE DEVIAZIONI DI PERCORSO
    DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
    Servizio fornito da Astral

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