Viabilità Roma Regione Lazio del 09-04-2022 ore 18:30

VIABILITÀ DEL 9 APRILE 2022 ORE 18.20 GIANGUIDO LOMBARDI

BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

UN INCIDENTE CHE HA COINVOLTO PIU’ VEICOLI AL KM 8+500 STA CREANDO DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE SULLA ROMA-FIUMICINO, AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA PONTE GALERIA VERSO IL RACCORDO ANULARE; CI SPOSTIAMO SULLA FLAMINIA, DOVE PER LAVORI IN CORSO CON CARREGGIATA RIDOTTA CI SONO CODE TRA IL RACCORDO E VIA DI GROTTAROSSA VERSO IL CENTRO; SEMPRE PER LAVORI INCOLONNAMENTI SULLA PONTINA, TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; SUL TRATTO INTERESSATO SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA DI MARCIA;

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA FERROVIA ROMA LIDO LA CIRCOLAZIONE E’ IN PROGRESSIVA RIPRESA, FORTEMENTE RALLENTATA IN PRECEDENZA A CAUSA DI GUASTO TECNICO NELLA STAZIONE DI LIDO NORD; SEMPRE NELL’AMBITO DEI TRASPORTI, SERVIZIO RALLENTATO SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA, CON RITARDI PER I TRENI IN VIAGGIO.

DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, A PIU’ TARDI

Servizio fornito da Astral