Viabilità Roma Regione Lazio del 09-05-2019 ore 08:15
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VIABILITA’ LAZIO DEL 5 MAGGIO 2019 ORE 7.20 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SUL RACCORDO CODE IN INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA, IN ESTERNA INCOLONNAMENTI TRA LA RUSTICA E CENTRALE DEL LATTE
LUNGHE CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 IN ENTRATA A ROMA DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST
SEMPRE IN ENTRATA A ROMA TROVIAMO CODE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DUE PONTI,
SULLA SALARIA RALLENTAMENTI DA BORGO QUINZIO A PASSO CORESE
TRAFFICO INTENSO SU NOMENTANA E NOMENTANA BIS DA COLLE VERDE VERSO IL RACCORDO
SULLA PONTINA CODE IN DIREZIONE DELL’EUR TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA
CODE VERSO LA CAPITALE TRA ACILIA E VITINIA SU COLOMBO, OSTIENSE E VIA DEL MARE.
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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