Viabilità Roma Regione Lazio del 09-05-2019 ore 08:15

SUL RACCORDO CODE IN INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA, IN ESTERNA INCOLONNAMENTI TRA LA RUSTICA E CENTRALE DEL LATTE

LUNGHE CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 IN ENTRATA A ROMA DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST

SEMPRE IN ENTRATA A ROMA TROVIAMO CODE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DUE PONTI,

SULLA SALARIA RALLENTAMENTI DA BORGO QUINZIO A PASSO CORESE

TRAFFICO INTENSO SU NOMENTANA E NOMENTANA BIS DA COLLE VERDE VERSO IL RACCORDO

SULLA PONTINA CODE IN DIREZIONE DELL’EUR TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA

CODE VERSO LA CAPITALE TRA ACILIA E VITINIA SU COLOMBO, OSTIENSE E VIA DEL MARE.

