Viabilità Roma Regione Lazio del 09-05-2019 ore 08:45

VIABILITA’ LAZIO DEL 8 MAGGIO 2019 ORE 8.35 ALESSIO CONTI

A ROMA SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA BUFALOTTA E NOMENTANA E DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALL’APPIA, IN ESTERNA CODE TRA AURELIA E OSTIENSE, POI INCOLONNAMENTI TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E TIBURTINA

LUNGHE CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 IN ENTRATA A ROMA DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST, IN SENSO OPPOSTO RALLENTAMENTIO TRA TORCERVARA ED IL RACCORDO

SULLA ROMA FIUMICINO VERSO ROMA, INCOLONNAMENTI SULLA COMPLANARE D’IMMISSIONE AL RACCORDO E POI CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR

SEMPRE IN ENTRATA A ROMA TROVIAMO CODE SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE

SULLA FLAMINIA INCOLONNAMENTI TRA LABARO E VIA DUE PONTI,

SULLA SALARIA RALLENTAMENTI NELLA ZONA DI MONTEROTONDO SCALO POI TRA LA MOTORIZZAZIONE DI ROMA E LA TANGENZIALE EST

TRAFFICO INTENSO SU NOMENTANA E NOMENTANA BIS DA COLLE VERDE VERSO IL RACCORDO

CODE A TRATTI SULLA CASILINA DA FINOCCHIO A TORRE MAURA VERSO LA CAPITALE

NELLA ZONA DEI CASTELLI TRAFFICO INTENSO A FRASCATI PER ENTRARE NEL CENTRO CITTADINO, SULL’APPIA CODE A TRATTI VERSO ROMA DA ALBANO A FRATTOCCHIE

SULLA PONTINA CODE IN DIREZIONE DELL’EUR TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA E POI TRA SPINACETO E LA COLOMBO

CODE VERSO LA CAPITALE TRA ACILIA E VITINIA SU COLOMBO, OSTIENSE E VIA DEL MARE.

INFINE, SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO CODE VERSO OSTIA DA VIA RE DI PUGLIA AL PONTE DELLA SCAFA

PER IL TRASPORTO PUBBLICO LA LINEA FERROVIARIA FL3 ROMA VITERBO E’ RALLENTATA PER UN INCONVENIENTE TECNICO ALLA STAZIONE DELLA STORTA

