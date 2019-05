Viabilità Roma Regione Lazio del 09-05-2019 ore 09:15

VIABILITA’ LAZIO DEL 8 MAGGIO 2019 ORE 9.05 ALESSIO CONTI

A ROMA SUL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSOIN INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E POI CODE PER INCIDENTE TRA CASILINA E ARDEATINA, IN ESTERNA CODE TRA AURELIA E OSTIENSE, POI INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E TIBURTINA

LUNGHE CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 IN ENTRATA A ROMA TORCERVARA ALLA TANGENZIALE EST, IN SENSO OPPOSTO RALLENTAMENTIO SEMPRE DA TORCERVARA AL RACCORDO

SULLA ROMA FIUMICINO VERSO ROMA, INCOLONNAMENTI SULLA COMPLANARE D’IMMISSIONE AL RACCORDO E POI CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR

SEMPRE IN ENTRATA A ROMA TROVIAMO CODE SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE

SULLA FLAMINIA INCOLONNAMENTI TRA LABARO E VIA DUE PONTI,

SULLA SALARIA RALLENTAMENTI NELLA ZONA DI MONTEROTONDO SCALO POI TRA LA MOTORIZZAZIONE DI ROMA E LA TANGENZIALE EST

TRAFFICO INTENSO SU NOMENTANA E NOMENTANA BIS DA TORLUPARA A COLLEVERDE

CODE A TRATTI SULLA CASILINA DA FINOCCHIO A TORRE MAURA VERSO LA CAPITALE, MOLTO TRAFFICATA VIA DI VERMICINO DA BORGHESIANA A VIA ENRICO FERMI VERSO VERMICINO

SULL’APPIA CODE A TRATTI VERSO ROMA DA ALBANO A FRATTOCCHIE

SULLA PONTINA ANCORA CODE IN DIREZIONE DELL’EUR TRA SPINACETO E LA COLOMBO

CODE VERSO LA CAPITALE TRA ACILIA E VITINIA SU COLOMBO, OSTIENSE E VIA DEL MARE.

PER IL TRASPORTO PUBBLICO LA LINEA FERROVIARIA FL3 ROMA VITERBO E’ RALLENTATA VERSO ROMA PER UN INCONVENIENTE TECNICO ALLA STAZIONE DELLA STORTA I TRENI REGISTRANO FINO A 40 MINUTI DI RITARDO

