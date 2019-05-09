Viabilità Roma Regione Lazio del 09-05-2019 ore 09:15
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VIABILITA’ LAZIO DEL 8 MAGGIO 2019 ORE 9.05 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
A ROMA SUL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSOIN INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E POI CODE PER INCIDENTE TRA CASILINA E ARDEATINA, IN ESTERNA CODE TRA AURELIA E OSTIENSE, POI INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E TIBURTINA
LUNGHE CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 IN ENTRATA A ROMA TORCERVARA ALLA TANGENZIALE EST, IN SENSO OPPOSTO RALLENTAMENTIO SEMPRE DA TORCERVARA AL RACCORDO
SULLA ROMA FIUMICINO VERSO ROMA, INCOLONNAMENTI SULLA COMPLANARE D’IMMISSIONE AL RACCORDO E POI CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR
SEMPRE IN ENTRATA A ROMA TROVIAMO CODE SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE
SULLA FLAMINIA INCOLONNAMENTI TRA LABARO E VIA DUE PONTI,
SULLA SALARIA RALLENTAMENTI NELLA ZONA DI MONTEROTONDO SCALO POI TRA LA MOTORIZZAZIONE DI ROMA E LA TANGENZIALE EST
TRAFFICO INTENSO SU NOMENTANA E NOMENTANA BIS DA TORLUPARA A COLLEVERDE
CODE A TRATTI SULLA CASILINA DA FINOCCHIO A TORRE MAURA VERSO LA CAPITALE, MOLTO TRAFFICATA VIA DI VERMICINO DA BORGHESIANA A VIA ENRICO FERMI VERSO VERMICINO
SULL’APPIA CODE A TRATTI VERSO ROMA DA ALBANO A FRATTOCCHIE
SULLA PONTINA ANCORA CODE IN DIREZIONE DELL’EUR TRA SPINACETO E LA COLOMBO
CODE VERSO LA CAPITALE TRA ACILIA E VITINIA SU COLOMBO, OSTIENSE E VIA DEL MARE.
PER IL TRASPORTO PUBBLICO LA LINEA FERROVIARIA FL3 ROMA VITERBO E’ RALLENTATA VERSO ROMA PER UN INCONVENIENTE TECNICO ALLA STAZIONE DELLA STORTA I TRENI REGISTRANO FINO A 40 MINUTI DI RITARDO
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO A PIÙ TARDI
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