Viabilità Roma Regione Lazio del 09-05-2019 ore 09:45
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VIABILITA’ LAZIO DEL 8 MAGGIO 2019 ORE 9.35 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
A ROMA SUL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO IN INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E POI CODE PER INCIDENTE TRA PRENESTINA E ARDEATINA, IN ESTERNA CODE TRA AURELIA E OSTIENSE, POI INCOLONNAMENTI TRA TOR BELLA MONACA E TIBURTINA
LUNGHE CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 IN ENTRATA A ROMA TORCERVARA ALLA TANGENZIALE EST, IN SENSO OPPOSTO RALLENTAMENTIO SEMPRE DA TORCERVARA AL RACCORDO
SULLA ROMA FIUMICINO VERSO ROMA, INCOLONNAMENTI SULLA COMPLANARE D’IMMISSIONE AL RACCORDO E POI CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR
SEMPRE IN ENTRATA A ROMA TROVIAMO CODE SULLA FLAMINIA INCOLONNAMENTI TRA LABARO E VIA DUE PONTI,
SULLA SALARIA CODE TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA.
CODE A TRATTI SULLA CASILINA DA FINOCCHIO A TORRE MAURA VERSO LA CAPITALE, MOLTO TRAFFICATA VIA DI VERMICINO DA BORGHESIANA A VIA ENRICO FERMI VERSO VERMICINO
SULL’APPIA CODE A TRATTI VERSO ROMA DA ALBANO A FRATTOCCHIE
SULLA PONTINA ANCORA CODE IN DIREZIONE DELL’EUR TRA SPINACETO E LA COLOMBO
PER IL TRASPORTO PUBBLICO LA LINEA FERROVIARIA FL3 ROMA VITERBO E’ IN VIA DI NORMALIZZAZIONE VERSO ROMA, RISOLTO L’INCONVENIENTE TECNICO ALLA STAZIONE DELLA STORTA I TRENI REGISTRANO FINO A 20 MINUTI DI RITARDO
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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